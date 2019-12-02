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Engelli oyuncular farkındalık oluşturdu

Samsun'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle vatandaşlarla mini masa tenisi ve boccia oynayan engelli sporcular farkındalık oluşturdu.

02.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:36Engelli oyuncular farkındalık oluşturdu
'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle vatandaşlarla mini masa tenisi ve boccia oynayan engelli sporcular farkındalık oluşturdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde (AVM) Atakum Belediyespor Masa Tenisi ve Boccia Takımı sporcuları ile vatandaşların katıldığı turnuva düzenlendi. Düzenlenen turnuvada sporcularla beraber tekerlekli sandalyelere oturup boccia ve mini masa tenisi oynayan vatandaşlar bir süreliğine bu sporu yapan engellilerin nasıl zorluklar yaşadığını ve neler hissettiğini deneyimledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte elleri ve ayakları bağlanan katılımcılar Atakum Belediyespor Kulübü oyuncuları ile kıyasıya yarıştı. Vatandaşlar yapılan turnuvayı ilgiyle izledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Atakum Belediyespor Kulübü Boccia Antrenörü Gamze Ekinci, "Boccia dünyadaki en ağır engellilerin, hiçbir şey yapamaz dediğimiz sporcuların yapabildiği tek spor. Kulübümüzde 11 sporcu var. Bunlardan 5'i milli takım oyuncusu. Bu etkinliği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü adı altında farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilyurt AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların burada ellerini kollarını bağlayıp sporcuların ne zorluklarla spor yapabildiğini göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da, "Engelliler açısından bu sporu yapmanın nasıl bir şey olduğunu görmek gerçekten çok güzel" diyerek sporculara destek verdi. - SAMSUN

Samsun, Spor

Kaynak: İHA

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