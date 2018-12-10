Engelli Oyuncular Hünerlerini Sergiledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:16

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen tiyatro atölyesine katılan engelliler 'Güllü Gelin' adlı oyunu sahneye koydu.Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sahnelenen 'Güllü Gelin' adlı oyun ilgi gördü. Hasan Kallimci'nin yazdığı, Fatih Kasap'ın yönettiği oyunu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de seyretti.Zehra Sönmez, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu söyledi. İnanıldığı zaman her türlü zorluklarla baş edebileceğini dile getiren Sönmez, "Başarmanın önünde engel yoktur. Bugün sergiledikleri oyun ve gösterdikleri başarı ile bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA