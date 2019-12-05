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Engelli park yerlerini işgal eden 2 bin 54 sürücüye ceza kesildi

Yurt genelinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, hak sahibi olmadığı halde engelli park yerlerine araçlarını park eden 2 bin 54 sürücüye ceza uygulandı.

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14Engelli park yerlerini işgal eden 2 bin 54 sürücüye ceza kesildi
Yurt genelinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, hak sahibi olmadığı halde engelli park yerlerine araçlarını park eden 2 bin 54 sürücüye ceza uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılan alanların hak sahibi olmayan kişilerce kullanılmasını ve engelli bireylerin trafikteki mağduriyetlerini önlemek amacıyla yurt genelinde 2-3 'ta engelli park yerlerine ilişkin denetim yapıldı.
ekiplerince, uygulama kapsamında 16 bin 408 araç ve sürücüsü denetlendi. Engelli park yerlerini kullanan 2 bin 54 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem yapılarak araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.
Denetimler sonucu 120 araç trafikten men edildi, 3 sürücünün belgesi geri alındı.
Ekipler, uygulama sırasında tespit edilen 4 bin 849 trafik ihlaliyle ilgili de işlem yaptı.

Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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