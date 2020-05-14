Engelli Rabia’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Erzincanlı engelli Rabia Zeytun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, kumbarasındaki parayı bağışlayarak destek oldu.

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Muhammet Doğan, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" kapsamında kentteki engelli çocukları evinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Doğan, ziyaretleri çerçevesinde zihinsel engelli Rabia Zeytun'un da evine giderek çeşitli hediyeler armağan etti.

Rabia Zeytun'un annesi Nazlı Zeytun, bu sırada kızının isteğiyle kumbarasındaki parasını, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya bağışlanması için Doğan'a teslim etti.

Doğan, parayı teslim alıp Rabia Zeytun'a "Biz özel bir günde gelerek seni ziyaret ettik ama sen bize hediyelerin en güzelini verdin." ifadelerini kullandı.

Para kampanya hesabına yatırıldı, makbuzu Rabia Zeytun'a teslim edildi.

Kaynak: AA