Engelli radyocu umut dağıtıyor

FERİDE PELİN İNAL - Suriye'deki iç savaşın ardından ailesiyle 4 yıl önce Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki görme engelli Ahmet Nasro, kendisi ile aynı durumdakilere umut olmaya çalışıyor.

Ülkesinde görme engelliler öğretmenliği yapan Nasro, Suriyeliler tarafından Gaziantep'te kurulan Fecr Radyo'da haftada bir gün yayın yapıyor.

Engelli vatandaşlarına destek olmak için "Umut Hikayesi" adlı programı hazırlayıp sunan Nasro, savaş, doğum veya herhangi bir nedenle engelli kalan Suriyelileri programında ağırlıyor.

Haftada bir gün dinleyicileriyle buluşan Nasro, engellilere hak ve hukuklarını öğretmeyi de amaçlıyor.

Ahmet Nasro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki olayların ardından 2 çocuğu ve eşiyle Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Türkiye'de herhangi bir işte çalışmadığını, sadece radyoda gönüllü olarak program yaptığını aktaran Nasro, 10 yaşındaki oğlu Barah'ın desteğiyle radyoya gidip geldiğini, yaptığı programla engellilere umut ışığı olmak istediğini söyledi.

Nasro, yaptığı programla engellilerin faydalanabileceği bir platform oluşturmak istediğini vurgulayarak, engelli bireylere hayatta başarılı olabileceklerini anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Konuklarının veya radyo programına bağlananların hepsinin farklı işleri olduğuna değinen Nasro, şöyle konuştu:

"Engelliler, toplumda kimseye muhtaç kalmadan kendi başlarına bir şeyleri başarmayı ve çalışmayı hedefliyorlar. Bu programda da toplum düzeyinde engellilere karşı duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Maalesef ki toplumlar engellilere karşı pek duyarlı değil. Toplumda engellilere karşı oluşan olumsuz bakış açısını değiştirerek olumlu kanılar oluşturmak istiyoruz. Böylece toplumda engellilere karşı yaşam alanları oluşması ve iş fırsatları doğmasını ümit ediyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlara kendi hak ve hukuklarını öğretmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA