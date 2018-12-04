Engelli Ressamlar Hünerlerini Bursalılara Sundu

04 Aralık 2018 Salı 10:49



04 Aralık 2018 Salı 10:49

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açılan resim sergisinde, engelli ressamlar hünerlerini Bursalıların izlenimine sundu.Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sergi Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açtı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcan Çobantürk'ün eşliğinde 12 kursiyerin 52 resminin yer aldığı serginin açılışına Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Rıdvan Çiçek, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli ressamlar ve aileleri katıldı.Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Engelliler Meclisi ile gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'de böylesine çalışmalar yapabilen başka bir Engelliler Meclisi olmadığının altını çizen Toprak, katkı koyan herkese teşekkür etti.Programın açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engellilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla resim atölyesi kurduklarını ifade etti. Atölyenin tamamında Engelliler Meclisi üyelerinin yer aldığını söyleyen Sönmez, "Bugün, karakalem, sulu boya ve yağlı boyadan yapılan 12 kursiyerimizin 52 resminin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdik. Arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. Bizlere fırsat verilince neler yapabileceğimizi herkes görüyor. Desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve Bursa Kent Konseyi Başkanvekilimiz Şuayip Toprak'a teşekkür ediyorum" dedi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'da resim sergisini gezerek, eserler hakkında bilgiler aldı. - BURSA