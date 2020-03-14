Engelli satıcıya da acımadılar
Sivas'ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu.
14.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:03
Sivas 'ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu.
Sivas'ta dolandırıcılar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bedelsel engelli vatandaşa acımadı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Meydan camisi önünde kemer satarak geçimini sağlamaya çalışan Nihat Çakmak'tan 20 TL'lik bir kemer satın aldı. Aldıkları kemer karşılığında 80 TL para üstü veren Çakmak, dolandırıcılar yanından ayrıldıktan sonra 100 TL'nin sahte olduğunu fark etti. Hem kemerden hem de 80 TL'sinden olan Çakmak, polisten yardım istedi. Ekipler sahte paran verin kişilerin tespiti için çalışma başlattı. İki günlük kazancını dolandırıcılara verdiğini belirten Çakmaz, "Ben yaz kış burada bir şeyler satarak çoluk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" dedi. - SİVAS
Sivas'ta dolandırıcılar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bedelsel engelli vatandaşa acımadı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Meydan camisi önünde kemer satarak geçimini sağlamaya çalışan Nihat Çakmak'tan 20 TL'lik bir kemer satın aldı. Aldıkları kemer karşılığında 80 TL para üstü veren Çakmak, dolandırıcılar yanından ayrıldıktan sonra 100 TL'nin sahte olduğunu fark etti. Hem kemerden hem de 80 TL'sinden olan Çakmak, polisten yardım istedi. Ekipler sahte paran verin kişilerin tespiti için çalışma başlattı. İki günlük kazancını dolandırıcılara verdiğini belirten Çakmaz, "Ben yaz kış burada bir şeyler satarak çoluk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" dedi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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