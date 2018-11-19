Engelli Şenay'ın Okuma Azmi

Bursa
'nın İznik
ilçesinde yaşayan bedensel engelli Şenay Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma öğrendi.
İznik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan bedensel engelli 37 yaşındaki Şenay Şener, okuma yazmayı kısa sürede öğrendi.
Küçük yaşta geçirdiği hastalığın ardından engelli kalan Şenay, önce Kur'an-ı Kerim okumayı sonra ise ortaokul ve lise diplomasını alarak üniversiteye gitmek istediğini söyledi..
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ablak da Şenay Şener'e evde eğitim verdiklerini belirterek, "Şenay kardeşimiz için bir öğretmen görevlendirdik. Şenay birinci kademeyi çok iyi şekilde tamamlayarak okuma yazmayı öğrendi." dedi.
Öğretmen Münise Sargın da "İlk olarak okuma yazma ile başladık. Daha sonra sayılar, toplama, çıkarma, zihinsel çarpma, bölme işlemi gibi konuları da işledik. Şenay oldukça zeki bir kız. Konuları çok iyi kavrıyor. Sorduğum sorulara cevaplar veriyor, okuyor. Normal arkadaşlarıyla aynı seviyede diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Bu arada İznik Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil de Şener'e okuma yazma sertifikasını verdi.
Recep Tayyip Erdoğan,Bursa,İznik
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:04