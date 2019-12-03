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Engelli Sevda'nın tek eğlencesi okuduğu kitapları

Kırşehir'de, 7 aylıkken omurilik felci geçiren, lise eğitiminden sonra yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden 37 yaşındaki Sevda Yorgancı'nın dünyasını okuduğu kitapları aydınlatıyor.

03.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:43Engelli Sevda'nın tek eğlencesi okuduğu kitapları
'de, 7 aylıkken omurilik felci geçiren, lise eğitiminden sonra yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden 37 yaşındaki Sevda Yorgancı'nın dünyasını okuduğu kitapları aydınlatıyor.
Kent merkezi Yenice Mahallesi'nde tek katlı evlerinde anne ve babasıyla yaşayan, insanlarla iletişimini cep telefonu mesajlarıyla sağlayabilen Sevda Yorgancı'nın bütün ihtiyaçlarını annesi gideriyor. Bebekken düşme sonucu omurilik felci olan Sevda Yorgancı'nın iyileşmesi için ailesi Kırşehir ve Ankara'da başvurmadık hastane bırakmadı.
Çocukluk ve gençlik yıllarında hastalığı çok ilerlemeyen Yorgancı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlamayı başardı. Gittikçe güçsüzleşen, kuvvetten düşen Sevda Yorgancı, yürüyememeye ve konuşamamaya başlayınca üzüntüden kendini eve kapattı. Bir odadan diğerine bile annesinin sırtında gidebilen Yorgancı, güneşi de yine annesinin sırtında çıkabildiği evlerinin bahçesinde görebiliyor. Üzüntüsünü sabun sepetleri yaparak gidermeye çalışan Yorgancı, son yıllarda kitap okumaya yöneldi. Konuşamadığı için istediği kitapları cep telefonu mesajıyla annesine iletebilen Yorgancı, belden aşağısı felç olduğu için de kitaplarını ancak yatarak okuyabiliyor, sayfaları güçlükle çevirebiliyor.
Anne 54 yaşındaki Sebahat Yorgancı, AA muhabirine, Ankara ve Kırşehir'de gitmedikleri hastane kalmamasına rağmen kızının rahatsızlığına bir çare bulamadıklarını söyledi. Sevda'nın liseye kadar kısmen yürüme ve konuşma yetisinin olduğunu ancak daha sonra rahatsızlığının iyice ağırlaştığını ifade eden Yorgancı, kızının kendini eve kapattığını dile getirdi. Kızının dünya ile tek bağının cep telefonu olduğunu anlatan Yorgancı, "Sevda'nın hayatı kitapları, telefonu ve televizyon. Bir yere gitmez. Kapının önünde bazen biraz oturtturur sonra içeri alırım. Konuşamadığı ve yürüyemediği için 'Herkes bana bakıyor, dışarı çıkmak istemiyorum' der. Bir yere götüremiyoruz." dedi.
Kızının son aylarda kitap okumaya yöneldiğini belirten Yorgancı, şöyle konuştu:
"Her şeyine ben koşturmaya çalışıyorum. Konuşamadığı için bir isteği olursa telefonla bildiriyor bize. Okumak istediği kitabı da telefonla mesaj yazarak bildirir. İsteklerini bazen de işaretinden ve hareketlerinden anlıyorum. Üç dört senedir kitapla uğraşıyor. Babası kütüphaneden toplu kitap getiriyor. Bitirince de toplayıp götürüyor. Babasına mesaj atıyor kitapları bitince, babası da etraftan ve kütüphaneden toplayıp getiriyor. Son aylarda 10-15 kitap okumuştur. Bir yere çıkamadığı için dünyası kitaplar. Kalçasının üzerinde fazla oturamadığı için kitapları yatarak okuyabiliyor."
"O eriyor, ben de onunla eriyorum"
Bir anne olarak kızının bu durumdan kurtarılmasını çok istediğini vurgulayan Sebahat Yorgancı, "Türkiye genelinde Sevda'yı ayağa kaldırabilecek doktorlar varsa keşke yardımcı olsalar. Biz ümidimiz kesik, öylece oturuyoruz. O eriyor, ben de onunla eriyorum. Belki bunun hastalığını bilen doktorlar vardır. Onların Sevda'yı tedavi etmesini, onun tekrar ayağa kalkmasını, konuşmasını ve yürümesini istiyorum." diye konuştu.
"Tek hayali üniversitede eğitim görmek"
Yorgancı, engelli kızının en büyük hayalinin üniversite eğitimi almak olduğunu aktararak "Okumayı çok seviyor. Kitap okumaktan hiç vazgeçmiyor. Doktorların yardımıyla ayağa kalkabilse bu yaşında üniversite okumayı çok istiyor. Tek hayali üniversitede eğitim görmek." dedi.

Kırşehir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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