Engelli Spor Kulüpleri Birliği, Türkiye'de ilk defa Kayseri'de kuruldu

Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kayseri Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kayseri temsilcisi 3 Kasım'da başlayacak lig için hafta iki antrenman yapıyor.Antrenörlüğünü Eski Milli Ampute Futbolcu Mehmet Yunsun'un yaptığı Melikgazi Belediye spor 'da tek hedef yeniden Süper Lig'e dönmek. Bunun için takım olarak antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Melikgazi Belediyespor'da sezon öncesinde yeni transferler için çalışmalar devam ediyor.Takımın hem teknik direktörlüğünü yapan hem de oyuncu olarak sahaya çıkmaya hazırlanan Mehmet Yunsun, "Ligimiz eskiye göre daha da zorlaştı. Artık Süper lig'de olduğu gibi 1. Lig'de de yabancı oyuncular oynayabiliyor. Bu takım daha önce Süper Lig'de mücadele etti. Öncelikli hedefimiz Melikgazi Belediyespor'u yeniden Süper Lig'e taşımak. Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Amacımız daha çok engelliye ulaşmak" dedi.'Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler'Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, yeni sezon öncesinde destek beklediklerini söyledi. Melikgazi Belediye meclisi kararı ile her sezon kendilerine belirli bir yardım yapıldığının altını çizen Başkan Şahin, bunun için Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Şahin, "Bünyemizde ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımı var. Bu durumda maddi olarak zorlanıyoruz. Biz şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun içinde tüm şehirden ve iş adamlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.Faruk Şahin, bir ilki gerçekleştirerek Kayseri'de Engelli Spor Kulüpleri Birliği derneğini kurduklarını dile getirdi. Şahin, şöyle devam etti:"Bedensel engelliler dışında diğer engelli gruplarındaki arkadaşlarımızında spor kulüpleri var. Bizler bu konuda Kayseri'de Türkiye'de bir ilki başardık. Bir engelli spor kulüpleri birliği derneği kurduk. Arzu ettiğimiz şey şu. Kayseri'nin artık her alanda olduğu gibi sporda da söz sahibi olmasını istiyoruz. Takımda uzun süredir oynayan arkadaşlarımız var ve aramıza yeni katılan bu spora yeni başlayan arkadaşlarımızda var biz bu ligden çıkabileceğimize inanıyoruz çıktığımız her maça şampiyonluk maçı olarak çıkıp sonun da şampiyon olmak istiyoruz."Ampute Süper Ligi, Ampute 1. Ligi ve Ampute 2. Ligi olmak üzere ülkemizde 3 lig de ampute takımlarımız mücadele ediyor. Her ligde 10 takımın bulunduğu ligler, 2 maç şeklinde oynanıyor. Kayseri'yi Ampute 1. Liginde 2 takımımız temsil ediyor.Ülkemize 2017 yılında Avrupa Şampiyonluğu getirerek bize gurur dolu anlar yaşatan takımın içerisinde forma giyen Mehmet Yunsun takımda ki gençlere yoğun ilgi ve destek gösteriyor. Takımın içerisinde Türkiye U-23 Ampute Milli Takımına seçilen ve ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak "Tek ayak kayak yapan" Harun Mut bu sene ülkemizi gururla İngiltere'de düzenlenen organizasyonda temsil ettik. Umarım ülkemizi ilerde en iyi şekilde temsil edeceğim dedi.Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı başkanı Faruk Şahin, "Antrenmanlarda, maçlarda ve özel hayatlarında oyuncularıma her zaman ağabey olmaya çalıştım kulübümüz meclis kararınca belediye destekli ve belediyemiz gerektiğince kulübümüzün ihtiyaçlarını gidermeye çalışsa da üzülerek söylüyorum ki yetersiz kalıyor ve kulüp olarak küçülmeye gidiyoruz dedi. Ampute Futbol Liglerinde Süper Lig'de dahil olmak üzere şampiyonluğa herhangi bir teşvik ya da prim verilmediği için kulüplerin bir çoğu yardımlar ile ayakta kalıyor halkımızın ve hayırseverlerimizin destekleri ile 2017 yılında milli takımımızın aldığı başarılara ulusal olarak alacağımız başarıları ekleyebiliriz" dedi.Son olarak desteklerin az olmasına rağmen ülkemiz Avrupa ülkelerine bakarak bu bağlamda daha iyi bir yapılanmaya sahip olduğunu belirtti. - KAYSERİ