Engelli sporculara anlamlı destek

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen öğle yemeğinde ağırlandı. Engelli sporcular kendilerine verilen destek için teşekkür ederken, yemek programında renkli görüntüler oluştu.Park Adana Restaurant ve Bursa Fenerbahçeliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Erkek ve Kadın Basketbol Takımı'nı Ataşehir'de düzenlenen öğle yemeğinde misafir etti. Yemeğe 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı Başkanı Kemal Yüksel, Genel Menajer Ogün Karataş, Başantrenör Can Aksu, Bursa Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Taner, takım oyuncuları ve 1907 Fenerbahçe Derneği çalışanları katıldı.Yemek sırasında kısa bir konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Başkanı Kemal Yüksel, "Yaklaşık 30 yıldır tekerlekli basketbol ligine emek verenlerden biriyim. Kulübün başkanlığını yapıyorum. Fenerbahçe ismini aldıktan sonra 2 yıldır yükselişe geçtik, şampiyon olduk ve Avrupa'da da şampiyon olduk. Bu yıl da namağlup şekilde lige devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı engelli kardeşlerimizin hayata tutunması ve spora kazanması. Bizim sporcularımız ağır engelli sporcular, bu kardeşlerimizi sporla hayata bağlıyoruz. Dünyanın en güzel ligine sahibiz. 64 takım her hafta Türkiye'nin dört bir yanına deplasmana gidiyor. Bu yıl bir ilk yaşandı ve tekerlekli sandalye basket takımımızdan bayan bir sporcumuz İtalya'ya transfer oldu. Bizim için mutluluk verici. Biz engelli kardeşlerimizin eve hapis olmamalarını, sokağa çıkmalarını istiyoruz. Spor yapmalarını, spor ile hayata tutunmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.Bursa Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Taner, "Bursa Fener Bahçeliler Derneği olarak İstanbul'a geldiğimizde Ataşehir'e yemeğe geliyoruz. Bu yemek programını Hünkar Bey'e teklif ettik, sağ olsun bizi geri çevirmedi. Takımımızla buradayız, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ligin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten 1097 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Başantrenörü Can Aksu ise, "Bu güzel programı düzenleyen Fenerbahçeliler Derneği'ne ve yemek programına sponsor olan Hünkar Bey'e böylesine güzel bir ortamda bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz lig devam ediyor, maçlarımız yoğun. Namağlup şekilde ligi tamamlamak istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler günü bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü. Yılın bir günü değil, 365 günü engelli kardeşlerimizin farkında olalım, onlara destek verelim" dedi.Yemekte konuşan işletme sahibi Hünkar Gülmez da, "Park Adana olarak yılın bir günü değil, 365 günü engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bütün engellerin ortadan kalkmasını istiyoruz. Sosyal sorumlulukolarak üzerimize düşen neyse yerine getirmeye hazırız. Bugün sporcularımız misafir, bu durumdan oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.Programın ardından engelli sporcu Kinem Kulbay işletme sahibi Hünkar Gülmez'e plaket, Cihan Taner'e de forma takdim etti. - İSTANBUL