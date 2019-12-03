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Engelli Sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret

Malaya Su Sporları Takımı sporcularından Yiğit Doğukan Bozkurt ve Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü GOAL BAL oyuncuları ile hocaları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

03.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:41Engelli Sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret

Kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Görme Engelliler Kulübü Başkanı Şerif Büyüktaş ve Malatya Su Sporları Takımı Yüzme Hocası Vahap Karaaslan, "Sayın Başkanımız her zaman yanımızda olmuş ve yardımlarını esirgememiştir. Selahattin Başkanımıza bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

GÜRKAN: ASLINDA HERKESİN BİR ENGELİ VARDIR

Başarılarından dolayı hocaları ve sporcuları kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Yerel Yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve engelleri ortadan kaldıracak hizmetler üretmeliyiz. Bizim temennimiz ve hedefimiz bu güzel çocuklarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı mahallede, sokakta önlerine çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri ortadan kaldırırsak engelsiz bir yaşamı insanlara sunarız. Aslında herkesin bir engeli vardır. Bazıları görünen engellerdir bazıları ise görünmeyen engellerdir. Esas olan insanlarda sevgi engelinin olmamasıdır. Başarılarından dolayı sporcularımızı kutlarken, onların başarılarında emeği olan hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Engelli Sporcularla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 100 metre sırtüstünde dereceye girerek birinci olan Yiğit Doğukan Bozkurt ile mücadele ettiği 4. Ligde ikinci olarak üçüncü lige çıkan Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü GOAL BAL takımı oyuncularına çeşitli hediyeler verdi.


Selahattin Gürkan, Yeşilyurt, Güncel

Kaynak: Bültenler

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