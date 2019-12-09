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Engelli sporcunun hayatı, kızı Berfin'in doğuşuyla değişti

Samsun'da 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahküm olan Ahmet Avşar'ın hayatı 3 yıl önce kızının doğmasıyla tamamen değişti.

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:05Engelli sporcunun hayatı, kızı Berfin'in doğuşuyla değişti
'da 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahküm olan Ahmet Avşar'ın hayatı 3 yıl önce kızının doğmasıyla tamamen değişti.

Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından 37 yaşındaki Ahmet Avşar'ın hayatını değiştiren kaza, 2004 yılında gerçekleşti. Samsun'da takla atan minibüste bulunan Ahmet Avşar, T12 seviyesinde felç oldu. Kazayla birlikte hayatının altüst olduğunu belirten Avşar, o dönem yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Askerden yeni dönmüş ve tekstil atölyesindeki işime devam ediyordum. Evlilik planları yapıyordum. Aniden yaşadığım bu kaza geleceğe ilişkin bütün düşüncelerimi yok etti. 3 ay hastane süreci yaşadım. Tekerlekli sandalyeye mahküm olmayı kabullenemiyordum. Yürümek için çok mücadele ettim. Sadece Türkiye değil dünyadaki bütün gelişmeleri takip ettim. Ayağa kalkabilmek için bilimsel olsun olmasın duyduğum her şeyi denedim ama olmadı. Düzelme olmayacağını anlayınca durumumu kabullendim."

"Kazayla solan umutlarım onunlar birlikte yeniden yeşermeye başladı"

2016 Ocak ayında Berfin'in doğmasıyla yaşamının tamamen değiştiğini dile getiren Avşar, şöyle devam etti: "Kızım Berfin'le yüzüm güldü hayatım ayrı bir anlam kazandı. Baba olunca engelli olduğumu unuttum ve hayata yeniden bağlandım. Kazayla solan umutlarım onunlar birlikte yeniden yeşermeye başladı. Bütün sevgimi ona verdim. Kızıma yakışır bir baba olmak için bir arayış içine girdim. Bağcılar Belediyesi'nde okçuluk kulübü kurulduğunu duydum. Başvurdum ve hocamız Murat Öz sayesinde kısa sürede sporu sevdim. Ok atınca bütün sıkıntımı derdimi de unutuyorum. Ok atmak beni tedavi ediyor. Gösterdiğim bu çaba Berfin'i de çok mutlu ediyordu. Azimli çalışmalarım sonucunda il üçüncüsü olarak ilk başarımı elde ettim. Şimdiki hedefim ise kızım için dünya şampiyonu olmak. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ediyorum."

4 yaşındaki kızı Berfin'e hediye etti

Engelli olmanın hayalini gerçekleştirmeye engel olmadığını belirten Avşar, "Engelli olduktan sonra hayatım daha çok anlam kazandı. Yaptığım her şey daha anlamlı ve kıymetli oldu" dedi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'na katılan Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etmişti. 1.5 yıl önce başlayan spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, madalyasını kendisine hayat ışığı olan 4 yaşındaki kızı Berfin'e hediye etti. - İSTANBUL

Bağcılar, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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