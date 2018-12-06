Engelli Suriyelilere 'Tuk Tuk' Motosiklet Dağıtıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41



06 Aralık 2018 Perşembe 15:41

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından engelli 10 Suriyeli şahsa, 'Tuk Tuk' diye tabir edilen sepetli motosiklet dağıtıldı.İHH Koordinasyon Merkezinde engellilere 'Tuk Tuk' motosiklet dağıtımında konuşan Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, İHH İnsani Yardım Vakfının Suriyeli engelli ailelere kalkındırma projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu engelli ailelerin Kilis'in içerisinde hem meyve dağıtarak, hem çeşitli malzemeler dağıtarak, kendi ailelerini geçindirmeleri için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün 10 tane aileye inşallah 'Tuk Tuk' vereceğiz. Bu 'Tuk Tuk'larla aileler geçindirmek için çeşitli malzemeler satacaklar. Bu malzemelerle hayatlarını idame ettirmeye çalışacaklar. Daha önce 15 'Tuk Tuk' dağıtmıştık. Bugün 10 'Tuk Tuk' dağıtıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu proje kapsamında devam edeceğiz dağıtmaya, çeşitli STK'ların bize vermiş olduğu desteği bu tip projeler ile devam ettireceğiz" diye konuştu.Daha sonra proje kapsamında 10 Suriyeli engelliye 'Tuk Tuk' motosiklet dağıtıldı. Suriyeliler engelliler 'Tuk Tuk' motosiklete binerek evlerinin yolunu tuttu. - KİLİS