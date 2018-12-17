Engelli Taştekin'in Fenerbahçe Bayrağı Talebi Gerçek Oldu

Geçirdiği rahatsızlık sonucu konuşma yetisini kaybeden, el ve ayakları tutmayan 42 yaşındaki Ercan Taştekin
'in, Fenerbahçe
bayrağının evinin giriş kapısına asılması talebi gerçek oldu. Sakarya
'nın Ferizli
ilçesinde yaşayan Fenerbahçe hayranı engelli Taştekin, kendisine ziyarete gelen Sakarya Fenerbahçeliler Derneği üyelerinden evinin giriş kapısına asılmak üzere sarı-lacivert bayrağı ve forma talebinde bulundu.
Taştekin'in bu isteğinden haberdar olan dernek başkanı Hüseyin Özkan
Toplan, Taştekin'i evinde ziyaret ederek, Fenerbahçe forması ve kaşkol hediye etti. Toplan, daha sonra Taştekin'in talebi üzerine getirdikleri Fenerbahçe bayrağını da evin giriş kapısına astı.
"Önemli olan onun mutluluğu"
Toplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taştekin'in sadece ayak parmaklarıyla ihtiyacını giderdiğini ve fanatik Fenerbahçeli olduğunu basından öğrendiklerini söyledi.
Bugün de kendisini ziyaret etmek için eve geldiğini belirten Toplan, "Kendisini çok iyi gördük. Fenerbahçe'nin maçlarını ve tarihlerini de biliyor. Bugün birçok taraftardan fazla bilgisi olduğu için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.
Toplan, dernek olarak imkanları dahilinde engellilere yardım ettiklerini belirterek, "En son 15 engelli aracı dağıtımı yaptık ve çeşitli konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ercan kardeşimizin isteklerini yerine getirdiğimiz için de gayet mutluyuz. 42 yıldır evlatlarıyla ilgilenen anne ve babadan Allah razı olsun. Fenerbahçeliler Derneği olarak önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Ercan kardeşimizin her isteğini emir olarak görürüz. Önemli olan onun mutluluğu, ailesinin yüzünün gülmesidir." ifadelerini kullandı.
Baba Hidayet Taştekin ise oğullarından hiçbir zaman şikayetlerinin olmadığını dile getirerek, "Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacak da. Ercanımızı ziyarette bulunan dernek başkanı Toplan, yönetim kurulu ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle el ve ayakları tutmayan, aynı zamanda konuşma yetisini de kaybeden Ercan Taştekin'in Fenerbahçe maçını Kadıköy
'de statta izleme hayali, 3 yıl önce Anadolu Ajansı
'nın (AA) yaptığı haberin basında yer almasıyla gerçek olmuştu.
Fenerbahçe
Kaynak: AA