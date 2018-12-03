Engelli Tekvandocu Olimpiyat Şampiyonluğunu Hedefliyor

Küçükken geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden 15 yaşındaki engelli tekvandocu Yusuf Yünaçtı, olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor. Esenyurt
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden Yünaçtı (15), belediyeye bağlı spor müdürlüğünün kendisine sağladığı imkanlarla başarılı bir sporcu olma yolunda ilerliyor.
Tekvando alanında önce Türkiye
, sonra olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Yünaçtı, Mart 2019'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında tekvando engelli kategorisinde yarışacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Yünaçtı, kendisini hayata bağlayan sporun, azimli olmasını da sağladığını vurguladı.
Şampiyonluğu çok istediğini belirten Yünaçtı, "Çok çalışıyorum, elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Şampiyonaya ilk defa katılacağım, güzel bir derece almak istiyorum. Bu süreçte en büyük destekçim ise ailem, hocalarım ve arkadaşlarım. Onlar beni motive ediyorlar. En önemlisi de yapabileceğime inanıyorlar." ifadelerini kullandı.
Yünaçtı, engelli olduğu için içine kapanan kişilere de sporla hayatlarını değerlendirmeleri önerisinde bulundu.
Antrenör Gülbeyaz Ata ise Yünaçtı'nın tekvandoya ilk başladığında çok başarılı olduğunu belirterek, "Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Yusuf, başarılı ve hırslı. Bu hırsı beni çok etkiledi. Federasyonumuz Yusuf'un kırmızı siyah kemer düzeyinde olduğunu söyledi. Bu bizim için artı bir değer. Ben ümit ediyorum iki sene sonra çok iyi yerlerde olacak." değerlendirmesinde bulundu.
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:44