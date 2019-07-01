01.07.2019 11:03
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Engelli uyuşturucu taciri suç üstü yakalandı

Engelli uyuşturucu taciri suç üstü yakalandı

Bursa'da engelli olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yapan şahıs suç üstü yakalandı.

Bursa 'da engelli olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yapan şahıs suç üstü yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Bursa polisi, yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 5 zanlıyı suç üstü yakaladı. Yakalanan zanlılardan birinin engelli olması bu kadar da olmaz dedirtti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö ve M.Ö'yü göz altına alındı. Bu şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 150 gram sentetik kannabinoid, 140 gram esrar, 20 kök hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 10 bin 500 lira para ele geçirildi. B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ö. hakkındaki adli tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti , Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:02 Bahçede yakılan çöp ahşap binayı küle çeviriyordu
11:53 Samsun'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü
11:49 Birbirlerine silahla ateş açan kardeşler gözaltına alındı
11:47 Şuhut'ta kene sokan şahıs soluğu Acil Serviste aldı
11:46 Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...
11:46 Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını: 6 gözaltı
11:45 Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü