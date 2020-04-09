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Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, fenalaşan bir engelli vatandaşa müdahale eden 112 Acil Yardım ekibinin şefkatli yaklaşımı yüreklerde taht kurdu.

09.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04
Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, fenalaşan bir engelli vatandaşa müdahale eden 112 Acil Yardım ekibinin şefkatli yaklaşımı yüreklerde taht kurdu.

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisine alan Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesailer harcayan sağlıkçılarımızın başarılı çalışmalarının bir örneği de Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşandı.

Ayvalık'ta yüzde 95 oranında zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve isminin 'Ferdi' olduğu belirtilen bir vatandaş, Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda fenalaşarak yere yığıldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanları ve vatandaşların haber vermesiyle çok kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansında özel donanımlı kıyafetlerle görev yapan ekipler baygın haldeki engelli gence müdahale etti.

Sara hastalığının da bulunduğu öğrenilen engelli vatandaşı kendine getiren ekip üyelerinin sımsıcak yaklaşımla yaptıkları müdahale; Koronavirüs salgını nedeniyle en yoğun oldukları bu dönemde sağlık ekiplerine duyulan güvenin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koydu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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