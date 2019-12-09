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Engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

Sinop Güç Birliği Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan bedensel engelli bir kadına, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

09.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:01Engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi
Güç Birliği Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında Sinop'un ilçesinde yaşayan bedensel engelli bir kadına, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sinop Güç Birliği Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi ekibi Gerze'de isminin açıklanmasını istemeyen bedensel engelli bir kadını evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Sandalyeyi büyük bir sevinçle teslim alan kadın, çok duygulandığını belirterek, "Ben yıllarca evimde hapis hayatı yaşıyordum. En çok ta evimin penceresinden pazara giden kadınlara özenirdim şimdi bana hayallerimi ve özgürlüğümü verdiniz çok teşekkür ederim" dedi.

Sinop Sakatlar Derneği Başkanı Murat Karagülmez ise Sinop Güç Birliği Derneği Başkan Vekili Erdoğan Altay ve bu derneğe bağışta bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - SİNOP

Türkiye Sakatlar Derneği, Gerze, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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