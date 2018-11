Engelli vatandaşa engelsiz ulaşım projesi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:25

Engelli vatandaşa engelsiz ulaşım projesiYOZGAT - Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından tasarlanan 'Engelsiz Ulaşım' projesi hayata geçirildiği takdirde fiziksel engelli birey kimsenin yardımı olmadan toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Engelli vatandaşların şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanıp güvenli bir yolculuk yapması amacıyla tasarlanan 'Engelsiz Ulaşım' projesini engelli birey, ister cep telefonuna yüklenen sistem ile isterse de iki tuştan oluşan sistem kumandası ile bu projeyi rahatlıkla kullanabilecek. Otobüs duraklarına yerleştirilen hidrolik ve pnömatik (havalı) düzenek sayesinde engelli birey duraktaki platforma tekerlekli sandalyesi ile geçecek, toplu taşıma aracı geldiğinde kumandadaki ya da telefonundaki tuşlar ile platformu araç seviyesine yükseltecek. Daha sonra engelli birey ileri hareketle araca binecek. Daha sonra kumanda sisteminde bulunan ikinci tuşa basan engelli birey sistemin tekrardan eski haline gelmesini sağlayacak. Bu sayede birey kimsenin yardımı olmadan kolaylıkla toplu taşıma araçlarına binebilecek.Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Öğretmeni Muammer Almacı, fiziksel engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarında yaşamış oldukları sıkıntılar nedeniyle böyle bir proje geliştirdiklerini söyleyerek "Mevcut bazı belediyelerimiz bunu toplu taşıma araçlarının bazılarına zorunlu kılarak rampa yaptırdı. Bu rampalar ya elle kaldırılıyor ya da otomatik olarak kaldırılıyor. Şoför bazen ya rampayı açmıyor ya da çalıştırmıyor. Engelli vatandaşımız da dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanamıyor. Bundan hareketle biz toplu taşıma araçlarına rampa koymak yerine bu rampayı duraklara yapıp bunu hidrolik ya da pnömatik (havalı) sistem kullanarak gerçek hayatta uygulanabilir bir projeye dönüşmesi için tasarladık. Şu anda böyle bir projenin dünyada olmadığını gördüm. Bu sistemi her araç yerine belli duraklara yapmak maliyeti azalttığı için sadece duraklar için tasarladık. Zaten her durakta elektrik sistemi var. Bu proje ya hidrolik ya da havalı sistemle çalışacak. Bir de işin diğer tarafı var. Sosyal devlet olma anlayışından hareketle her vatandaşın ulaşılabilirliğinin sağlanması temel amacımız" dedi.Sistemin hem cep telefonu hem de kumanda ile çalıştığını da anlatan Almacı, "Dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımız cep telefonunu kullanamayabilir diye kumandayla iki tuşla sistemli projeyi çalıştırıyoruz. Bir numaralı tuşa basınca sistem hareket ediyor, yukarı kalkıyor, ileri sürüyor ve vatandaş otobüse biniyor. Bindikten sonra İki numaralı tuşa basınca da sistem eski yerine giriyor araç hareket ediyor. Bunu bir de mevcut toplu taşıma araçlarında durak sistemlerine entegre edildiği zaman engelli vatandaşlarımız durağa gelecek. Tuşa basınca şoföre bu durakta engelli vatandaş var bilgisi gidecek. Bu bilgi ile beraber şoför o durakta duracak sadece kapısını açacak. Engelli vatandaşımız da sistemi kullanarak rahatlıkla toplu taşıma aracına binecek. Bu sistemi fiziksel engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tasarladık. İnşallah sponsor çıkar da dünyaya örnek olur" şeklinde konuştu.