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Engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı

Türkeli ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

02.10.2019 16:13Engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı
Türkeli ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Türkeli Engelliler Derneği Başkanı Yahya Özcan, dernek olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları, hayırsever vatandaşlarla buluşturarak, bir anlamda köprü görevini üstlendiklerini söyledi. Özcan, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların dernek tarafından tespit edildiğini, hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Türkelili hayırsever gurbetçi Hasan Gürleyen tarafından tedarik edilen tekerlekli sandalye, Ayşe adında yaşlı ve engelli vatandaşa teslim edildi. - SİNOP

Türkeli, Güncel

Kaynak: İHA

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