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Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı

Hatay'da engelli bir vatandaş, sınır meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından darp edilerek çukura atıldı. Birkaç saat sonra kendine gelen vatandaş oğullarını arayarak yerini bildirmesiyle kurtarıldı.

17.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:25Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı

'ın ilçesinde engelli bir vatandaş, sınır meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından feci şekilde darp edilerek çukura atıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kızlarçayı Mahallesi, Erzin-Kuzuculu arasındaki portakal bahçesinde meydana geldi. Sol kolu olmayan Ahmet B. (53) sınır meselesi yüzünden komşusu Mustafa K. ile tartıştı.

BAYILINCA ÇUKURA ATTI

İddiaya göre, Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle engelli Ahmet B.'a saldırdı. Ahmet B. başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı. Baygınlık geçiren Ahmet B.'u, çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi. Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.'un, götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı.

Ahmet B. daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Hatay, Erzin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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