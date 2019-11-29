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Engelli vatandaşın bisikletini çaldılar

Osmaniye'de hırsızlar, 65 yaşındaki engelli vatandaşın bisikletini çaldı.

29.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:00Engelli vatandaşın bisikletini çaldılar
'de hırsızlar, 65 yaşındaki engelli vatandaşın bisikletini çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin merkez ilçesi Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002. Sokak'ta oturan M.Y.'nin (65) evinin önündeki engelli bisikleti 5 kişi tarafından çalındı. Bisikletinin çalındığını fark eden M.Y. polisi aradı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızları tespit etti. Çaldıkları engelli bisikletini götürürken kameraların anbean kaydettiğini fark eden hırsızların tanınmamak için kollarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştığı belinlendi. Şüpheliler E.Y., T.F.D., R.C., A.Ç ve N.B.U. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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