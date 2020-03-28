Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nın girişimleriyle tekrar bağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvuru, engelli vatandaşın aylığının yeniden bağlanmasını sağladı.

28.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:16
Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nın girişimleriyle tekrar bağlandı
Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvuru, engelli vatandaşın aylığının yeniden bağlanmasını sağladı.
Engelli aylığı alan vatandaş hapse girince aylığı kesildi. Cezaevinde ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kişi, idareye aylığının tekrar bağlanması için başvurdu. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vatandaşın cezaevindeki masraflarının devlet tarafından karşılandığını iddia ederek başvuruyu reddetti.
Engelli vatandaş; Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda, cezaevinde birçok ihtiyaç için kantinlerin kullanıldığını söyledi. Maaşı olmadığı için temel ihtiyaçlarını satın alamadığını söyleyen engelli vatandaşın başvurusu üzerine KDK konuyu incelemeye aldı.
KDK, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüyle iletişime geçti. İdare ile yazışmalar yapan Ombudsmanlığın girişimleri neticesinde vatandaşın engellilik durumu yüzde 70 olarak teyit edildi ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için maaşı tekrar bağlandı. Sorunun çözülmesi ardından vatandaş KDK'ya teşekkür etti.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nın girişimleriyle tekrar bağlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya’da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:53: Finike'de hijyen çalışmaları sürüyor - Haber 12:53: Haliliye'de temizlik personellerine vefa ikramiyesi - Haber 12:53: Telefon dolandırıcılığı yapan 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Haber 12:52: - Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı - Haber 12:52: Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber