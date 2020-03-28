Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, engelli bir vatandaşın kesilen aylığının yeniden bağlanması sağlandı.KDK'nin yazılı açıklamasında, hapse girmesi sebebiyle aldığı engelli aylığı kesilen vatandaşın cezaevinde ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması sebebiyle idareye aylığının tekrar bağlanması için başvurduğu aktarıldı.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, engelli vatandaşın cezaevindeki masraflarının devlet tarafından karşılandığını iddia ederek başvuruyu reddettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Engelli vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvuruda, cezaevinde birçok ihtiyaç için kantinlerin kullanıldığını söyledi. Maaşı olmadığı için temel ihtiyaçlarını satın alamadığını belirten engelli vatandaşın başvurusu üzerine KDK, konuyu incelemeye aldı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüyle iletişime geçti.Dostane çözüm için idareyle yazışmalar yapan ombudsmanlığın girişimleri sonucunda söz konusu kişinin engellilik durumu yüzde 70 olarak teyit edildi ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için maaşı tekrar bağlandı."

Kaynak: AA