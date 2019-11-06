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Engelli vatandaşlar, dokudukları halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak istiyor

Batman'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 8 yıl önce üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu halı dokuyan engelli vatandaşlar, bunu Cumhurbaşkanına ulaştıramamanın üzüntüsü yaşıyor.

06.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:51 Engelli vatandaşlar, dokudukları halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak istiyor
Batman'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 8 yıl önce üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu halı dokuyan engelli vatandaşlar, bunu Cumhurbaşkanına ulaştıramamanın üzüntüsü yaşıyor.

Batman'da Ortopedik Engelliler Derneği'nin açtığı kursa katılan engelliler, 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu halı dokudu. Ancak engelliler, geçen süre zarfında halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek imkan bulamadı. Bunun üzüntüsünü yaşayan engeliler, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı.

Batman Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Fatma Zehra Atay, 2011 yılında Batman Ortopedik Engelliler Derneği olarak halı ve kilim dokuma projelerinin olduğunu söyledi. Atay, "Biz projemizi desteklemek için şöyle bir şey düşünmüştük, 2012 yıllarında Cumhurbaşkanımız Başbakandı. Kendilerine barış sürecinde kendilerini desteklediğimizi ve minnet duygularımızı belirtmek için Türkiye haritasını dokuduk. Pek sesimizi duyuramadık. Cumhurbaşkanımızın artık sesimizi duymasını istiyoruz. Engelli arkadaşlarımızla birlikte dokuduğumuz Türkiye haritasını kendilerine hediye etmek istiyoruz. Engelli arkadaşlarımız 6-7 ay içerisinde yaptı. Bir de halı dokuma bayan işidir. Ama burada erkekler daha çok meyilliydi, gönüllülerdi. Bunu dokuyan da bir erkek üyemiz" dedi. - BATMAN

Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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