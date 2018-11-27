Engelli Vatandaşlar Maaşlarını Çekebilecekleri Atm İstiyor

27 Kasım 2018 Salı 12:44



27 Kasım 2018 Salı 12:44

Sinop'ta yaşayan engelli vatandaşlar, maaşlarını çekebilecekleri ATM istiyor.Sinop'ta yaşayan Gül Uğur isimli engelli vatandaş PTT'den maaşını çekebileceği bir ATM talep ediyor. Engelli vatandaş Gül Uğur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz PTT'den para çekmekte çok zorluk çekiyoruz. Her zaman bir görevliden yardım almak zorunda kalıyoruz. Biz artık görevliden değil kendi başımıza paramızı çekmek istiyoruz. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz. Özellikle hafta sonları görevlilerin olmamasıyla biz paramızı çekemediğimiz günler olabiliyor. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Zeytinlik mevkisinde ATM açılıyormuş ama bize yakın yerlerde de olmasını istiyoruz. Orası bize uzak. Tek biz olarak düşünmüyoruz bütün engelliler burada sıkıntı çekiyor. Kartı yerine yerleştirmek, para yatırma, çekme hiç birini yardımsız gerçekleştiremiyoruz. PTT'den engelliler için ATM talep ediyoruz" dedi. - SİNOP