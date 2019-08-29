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Engelli vatandaşlar Ormanya'yı gezdi

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, güzel bir etkinliğe imza atarak ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerine Ormanya'yı gezdirdi.

29.08.2019 10:35 Engelli vatandaşlar Ormanya'yı gezdi
Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, güzel bir etkinliğe imza atarak ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerine Ormanya'yı gezdirdi.

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, yaptığı faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye, engelli vatandaşlar ve ailelerine Doğal Yaşam Alanı Ormanya'da gezi düzenledi. Periyotlar halinde düzenledikleri bilgisayar, müzik, filografi gibi değişik kursların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de engelli vatandaşları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi yetkilileri ise bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiler. - KOCAELİ

Darıca, Yaşam

Kaynak: İHA

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