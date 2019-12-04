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Engelli vatandaşlar ve yakınları yemekte buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar ve yakınları Bahçelievler'deki yemekte bir araya geldi.

04.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:18Engelli vatandaşlar ve yakınları yemekte buluştu
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar ve yakınları 'deki yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası engelli vatandaşlar ve aileleri müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme Parkı'ndaki kapalı alanda engelliler ve aileler için yemek düzenledi. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra ilçede yaşayan çok sayıda engelli vatandaş ve yakınları katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekilerek duyarlılığın önemi belirtildi. Etkinlikte engelli bireylere çeşitli hediyeler takdim edilirken, görme engelli vatandaşlara da Braille Alfabesiyle hazırlanan dijital Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Etkinliğin sonunda ise engelli vatandaşlar ve aileleri müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

"Herkes bir engelli adayı"

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, engelli vatandaşların toplumsal alanlarda her zaman daha aktif olmaları gerektiğini söylerken toplumun engelli vatandaşlara karşı duyarlı davranması gerektiğini belirtti. Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Bahadır, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü daha iyi şartlarda en kısa zamanda şifalar bulmanız dileğiyle bu gününüzü kutluyorum. Kiminiz doğuştan kiminiz daha sonra bir kaza, düşme oluyor engelli hale geliyorsunuz. Herkes bir engelli adayı, doğmadan da hatta doğarken de bakıyorsunuz sağlam bir cenin doğum anında oksijensiz kalıyor, kordon dolanıyor engel oluyor" diye konuştu.

"Taksiler almıyor mesela bizi kimisi 'Ben arabamı çizemem' diyor"

Dışarıya çıktıklarında zaman zaman sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden engelli Ali Polat, "Ben iletişim ve ulaşım anlamında sıkıntılar yaşıyorum. E-taksi diye bir uygulama olmuş olsa engelli taksi adına büyük araçlar olsa normal taksiler almıyor mesela bizi kimisi 'ben arabamı çizemem' diyor. Kimisi 'bende bel fıtığı var ben seni mi taşıyacağım' diyor. Alanlar da 10 liralık yeri 30 liraya götürüyor. Benim bir çözümüm var benim tekerlekli sandalyeyle girebilmem için özel bir araç olsun. Normal taksiler 10 liraya mı götürüyor engelli taksi uygulaması 12-15 liraya götürsün ama beni sağlam götürsün" dedi. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: İHA

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