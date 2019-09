"Engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , hükümet olarak 17 yıldır eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda öncelik verdikleri engellilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.Selçuk, Ayvalık Kent Meydanı'nda düzenlenen 27. Ayvalık Uluslararası Engelli Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin her alanda hayat standartlarının yükselmesi ve gelecek endişesi taşımadan hayatlarına devam edebilmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anlatan Selçuk, "Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık." diye konuştu.Evlerinden okullarına ücretsiz taşınan engelli öğrencilerin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak öğrenim gördüklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:"Bakıma muhtaç durumdaki engelli kardeşlerimize bakım destek hizmetlerimizi de 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Evde bakım yardımı kapsamında 2018 yılında yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Biz istiyoruz ki bu kardeşlerimiz bizlerin desteğiyle daha iyi bir yaşam sürsünler. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimiz ve ailelerine de yatılı bakım hizmetlerimiz devam etmekte."Selçuk, 351 bakım merkezinde 26 bini aşkın engelliye hizmet sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:"2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyorken hamdolsun şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmuyor. Engelli kardeşlerimiz için 52 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım hizmetini bu yıl sonunda inşallah 81 ilimizde yaygınlaştıracağız ve bu anlamda da engelli hizmetlerinde daha yaygın ve nitelikli bir hizmet sunmuş olacağız.""Kamuda çalışan engelli sayısı 56 bini aştı"Engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu amaçla kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanındaki doluluk oranını yıldan yıla artırıyoruz. Uyguladığımız istihdam politikalarıyla toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Yine 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile E-KPSS'yi başlattık ve bu sayede 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakam 10 kat artarak 56 bini aşmış durumda. Müteşebbis olarak da iş hayatındaki konumlarını güçlendirmek üzere girişimcilik eğitimlerini başarıyla bitiren engellilere 50 bin liraya kadar hibe desteği vermeye devam ediyoruz. Hükümet olarak 17 yıldır eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda öncelik verdiğimiz engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Gönüllerimizdeki ön yargıları kaldırmaya devam edeceğiz. Çünkü burada olan tüm ailelerimiz ve kardeşlerimizle beraber inanıyoruz ki hayaller engelsizdir ve hep beraber hayallerimizin gidebildiği yere kadar gideceğiz."Konuşmanın ardından Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yöneticileri tarafından Bakan Selçuk'a hediye takdim edildi. Daha sonra illerden gelen engelli dernekleri kortej yürüyüşü yaptı.Programa, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile engelli dernekleri temsilcileri katıldı.