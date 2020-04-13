Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz

Afyonkarahisar'da engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu üyeleri kavga ihbarı ile çağırdığı polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak yaş pasta ikram ettiler.

13.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:14
Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz
Afyonkarahisar'da engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu üyeleri kavga ihbarı ile çağırdığı polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak yaş pasta ikram ettiler.

Polisler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid- 19) salgını ile sağlıkçılar gibi en ön saflarda mücadele ediyor. Erenler mahallesinde Ercan Kubaş isimli vatandaşın yönettiği, engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Tiyatro topluluğu bir pasta yaptırarak, 155 Polis İmdat hattını arayıp asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, kendileri için hazırlanan pasta ve meş'aleleri görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ekipler, sürpriz yapan ve polis haftasında kendilerini unutmayan tiyatro topuğuna teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: ABD'de kasırga 19 can aldı - Haber 16:32: Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için hazırlanan "Biz Bize Yeteriz" şarkısını paylaştı - Haber 16:32: Elif Zümra: Babam geldiğinde kocaman sarılacağım - Haber 16:30: Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiası - Haber 16:29: Şüpheli ölümlere Adli Tıp Kurumu'nda koronavirüs testi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler