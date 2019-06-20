20.06.2019 15:47
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Engelli vatandaşların kişisel bakım ve sağlık hizmeti

Engelli vatandaşların kişisel bakım ve sağlık hizmeti

ADANA 5AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Karaisalı ilçesinde engelli vatandaşlara kişisel bakım ve sağlık hizmeti verildi.

ADANA 5AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Karaisalı ilçesinde engelli vatandaşlara kişisel bakım ve sağlık hizmeti verildi.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sağlık hizmeti veriyor, kuaförlük ve bakım faaliyetlerinde bulunuyor.
Ekipler, Karaisalı ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki 21 engelli vatandaşa sağlık, 34 engelliye de kişisel bakım hizmeti verdi.
Müdürlük bünyesinde görev yapan sağlık ve kişisel bakım ekibi, sağlık hizmetinin yanı sıra, engelli vatandaşların saç kesimi, kişisel bakımı yaptı, sağlıklı yaşam hakkı konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: AA
Karaisalı, Adana, Güncel

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