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Engelli vatandaştan insanlık dersi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yolda yürürken 900 TL bulan engelli vatandaş, parayı sahibine verilmek üzere İnegöl Belediyesine teslim etti.

15.10.2019 12:18Engelli vatandaştan insanlık dersi
Bursa'nın İnegöl İlçesinde yolda yürürken 900 TL bulan engelli vatandaş, parayı sahibine verilmek üzere İnegöl Belediyesine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'de ikamet eden engelli olan Ahmet Uysal isimli vatandaş yolda yürürken para buldu. Uysal hiç tereddüt etmeyen bulduğu parayı belediye binasında bulunan zabıta müdürlüğüne getirerek teslim etti. Yapılan çalışmalar neticesinde paranın sahibi kısa sürede bulunup düşürdüğü parası kendisine verildi.

İnegöl Belediyesi kendi sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla şu ifadeler yer verdi: "Hiçbir şey dürüstlüğe engel değil Ahmet Uysal isimli vatandaş bulduğu 900 TL parayı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Kayıp olarak tutanaklara kaydedilen nakit para, kısa sürede sahibine ulaşılarak teslim edildi. Şartlar ne olursa olsun dürüstlüğün ve duyarlılığın en büyük kazanç olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan Ahmet Uysal'a İnegöl Belediyesi olarak teşekkürlerimizi sunuyor, örnek olmasını temenni ediyoruz" - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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