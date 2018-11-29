Engelli ve Eski Hükümlüler Kendi İşinin Sahibi Olacak

29 Kasım 2018 Perşembe 12:07



29 Kasım 2018 Perşembe 12:07

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Eşref Aslan, İŞKUR tarafından engelli vatandaşlara kendi işyerlerini açmalarını sağlamak için 50 bin TL'ye varan hibe, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar işyeri açma kuruluş desteği sağlanacağını belirtti. Aslan, destekler için son başvuru tarihinin 7 Aralık olduğunun altını çizdi.Aslan, İŞKUR tarafından, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri projeleri üretildiğini ifade etti.Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği hakkında ayrıntılı bilgi veren İl Müdür Vekili Eşref Aslan; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonca, kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan kişilere, 3 bin TL kuruluş işlemleri desteği, 11 bin TL içinde su, elektrik ısıtma ve iletişim gibi kalemlerin olduğu işletme gideri desteği, 36 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplam 50 bin TL destek verileceğini belirtti.Aslan hibeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların projelerini mevzuata uygun olarak, Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyona sunulmak üzere 7 Aralık tarihine kadar İl Müdürlüğüne sunmaları gerektiğini ifade ederek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşları İl Müdürlüğüne davet etti.Engelliler için desteklerİŞKUR tarafından engelliler için verilecek hibe destekleri şöyle: "Engelliler için; kuruluş işlemleri desteği: işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3 bin TL. İşletme gideri desteği: sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderleri olan su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi kalemlerin en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11 bin TL. Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36 bin TL."Eski hükümlüler için desteklerAdalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan "kuruluş desteği" verilecek.Engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe proje tekliflerinin, 7 Aralık 2018 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir asıl ve bir kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecek. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı açıklanırken, başvuru süresinden sonra kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 7 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenecek. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanmasının mümkün olmadığının altı çizildi. - MANİSA