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Engelli ve eski hükümlüler 'patron' olma yolunda ilk adımlarını attı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, İŞKUR'un kendi işini kurma hibe desteğini almaya hak kazanan 33 engelli ve eski hükümlü ile sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

14.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:26Engelli ve eski hükümlüler 'patron' olma yolunda ilk adımlarını attı
AYDIN (İHA) – 'da, İŞKUR'un kendi işini kurma hibe desteğini almaya hak kazanan 33 engelli ve eski hükümlü ile sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, yaptığı açıklamada; "Projeleri kabul edilen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için iş kurma sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, oto yıkama, internet kafe, çiğ köfteci, peksimet üretimi alanlarındaki projeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüz ile sözleşme imzalayan vatandaşlarımıza toplamda 1 milyon 355 bin TL ödeme yapılması planlanmıştır. Kurulacak işyerlerinin Aydın ilimize hayırlı olması temennisiyle kendi işinin patronu olacak vatandaşlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz.

Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı Kasım ayı içinde İl Müdürlüğümüze ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz. Hibe desteği başvurularına yönelik projeler için son evrak teslim tarihi 18 Aralık 2019'dur" dedi. - AYDIN

Aydın, İŞKUR, Ekonomi

Kaynak: İHA

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