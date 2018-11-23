Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

Siirt
'te engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan işsizler kendi işlerini kurdukları takdirde İŞKUR
'dan 50 bin lira geri ödemesiz destek alacak.
Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Verilen destek Küçük ve Orta Ölçeli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) verdiği destekten farklı olarak tarım ve hayvancılık projelerini de kapsamaktadır. Engelli işsizler tarım ve hayvancılık ile ilgili iş kurduklarında 44 bin TL destek alabiliyorlar. Eski hükümlü olanlar ise proje farkı gözetmeksizin 30 bin 400 TL destek alabilmektedirler. Bu destekten faydalanabilmek için girişimcilik belgesine sahip olmak ve İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan Proje Başvuru Formu ve gerekli evraklar ile beraber en geç 07 Aralık
2018 tarihine kadar Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Şimdiye kadar Siirt il ve ilçelerinde 2 tane bayan kuaförü, 2 kahvaltı salonu, 1 arıcılık, 1 soğuk hava deposu ve 1 tane de büyükbaş hayvancılık projesi onaylanmış ve kurulan işletmeler aktif bir şekilde devam etmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen girişimciler Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden danışmanlık hizmeti alabilirler" denildi. - SİİRT