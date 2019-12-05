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Engelli ve eski hükümlülere hibe imkanı, son gün 18 Aralık

Tokat'ta son başvuru tarihi 18 Aralık 2019 olan Engelli veya Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18Engelli ve eski hükümlülere hibe imkanı, son gün 18 Aralık
'ta son başvuru tarihi 18 2019 olan Engelli veya Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde Engelli veya Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Son başvuru tarihi 18 Aralık 2019 olan projenin bilgilendirme toplantısına okul idarecileri ile veliler katıldı. Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanı Mustafa Ekici gerçekleştirdiği sunumda; "18 yaşını doldurmuş, en az yüzde 40 engelli raporu olan ve hibe desteği için gerekli tüm şartları taşıyan mezun öğrencilerimiz, işin başında olunması şartı ile bu 50 bin TL'ye kadar sunulan hibe desteğine başvuru yapabilecekler. İl genelinde başvuru yapılan engelli veya eski hükümlü hibe desteği başvurularının tamamı Sayın Valimiz başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısında incelenecek, inceleme aşamasından sonra komisyonda gündeme alınması amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecek. Proje başvurusu yapacak kişiler için İl Müdürlüğümüz, Turhal Hizmet Merkezimiz ve Erbaa Hizmet Merkezimizde görevli personellerimiz proje başvuru formu ve teknik detaylar hakkında bilgi vermek amacıyla özveri ile çalışmaktadır. Ayrıca başvuru yapmayı düşünen vatandaşlarımız için internet adresimizde hibe desteği ile ilgili tüm belge ve dokümanlara ulaşabilecekler. Engelli veya Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesinin son başvuru tarihinin 18 Aralık 2019 tarihidir. Lütfen bu tarihi kaçırmamaya özen gösterelim" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Aralık, Tokat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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