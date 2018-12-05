Engelli ve Yaşlıların Bovling Turnuvası

Kırklareli
'nde engelliler ve yaşlılar arasında düzenlenen bovling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Engelliler Umut Spor Kulübü Derneğince, kentteki bir bovling salonunda gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 50 engelli ve yaşlı katıldı.
Bovlingi ilk kez oynamalarına rağmen labutları devirebildiği için büyük mutluluk yaşayan engelliler, zaman zaman oyun alanında çalan şarkılarda dans etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emrah
Yüksel Babuşçu, burada yaptığı konuşmada, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.
Engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Babuşçu, sportif faaliyetlerin her alanında engellileri ön plana çıkarttıklarını belirtti.
Bovling oynayan engelli ve yaşlıların da çok büyük heyecan yaşadığını aktaran Babuşçu, engellilerin her birini sporla, sporun her branşıyla hayata kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Babuşçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile Özel Sporcular Federasyonu da çocuklarımızın her zaman yanında. Bizler de onların bize verdiği büyük desteklerle çocuklarımızı sporla hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi yapıyoruzdur ve daha iyisini yapacağız inşallah. Daha farklı branşlarda sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah tüm sporcularımız ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edecekler. Kırklareli'nden farklı spor branşlarında da milli takıma sporcu kazandıracağız." diye konuştu.
"Herkesten duyarlılık bekliyoruz"
Dernek Başkanı Nihal Bircan ise engellilerin sadece belirli günlerde değil, yılın 365 gününde hatırlanması gerektiğinin altını çizdi.
Engelliler ile kaliteli vakit geçirebilmekten büyük onur ve gurur duyduklarını aktaran Bircan, "Onlarla geçirdiğimiz zamanları bayram havasına çevirmek istiyoruz. Bugün yaşlılarımız, özel çocuklarımız hep beraber bir arada eğleniyoruz. Onları motive ediyoruz. Her zaman empati kuralım ve kendimizi onların yerine koyalım. Ne olursa olsun en büyük engel sevgisizliktir. Ne olursa olsun herkesten duyarlılık bekliyoruz. Onlara inansınlar, güvensinler, fırsat versinler." diye konuştu.
Zihinsel engelli 32 yaşındaki İlknur Bircan, ilk kez bovling oynadığını ve birinci olmak istediğini belirterek, "Bovling oynuyoruz. Çok mutluyum, madalya almak istiyorum. İnşallah birinci olurum, dua ediyorum." dedi.
Down sendromlu 22 yaşındaki Ceyda Buğday ise bovling oynayabildiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:49