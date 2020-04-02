Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Engelli yaşlı adamın, 'Milli Dayanışma Kampanyası' na 10 TL bağışı

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Milli Dayanışma Kampanyası' na engelli maaşından 10 TL bağışlayan 67 yaşındaki vatandaş, "Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:44
Engelli yaşlı adamın, 'Milli Dayanışma Kampanyası' na 10 TL bağışı
Antalya'nın Serik ilçesinde 'Milli Dayanışma Kampanyası' na engelli maaşından 10 TL bağışlayan 67 yaşındaki vatandaş, "Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi. Ben 10 TL vermişim çok mu?" dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Cemal Kurt, engelli maaşını çekmek için Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Yaşlı adamın evine gelen polis ekipleri, Kurt'un kimliğini ve bilgilerini aldı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile korona virüs salgınında başlatılan Milli dayanışma kampanyasına 10 TL bağışlayacağını söyleyen Kurt, "Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi. Ben 10 TL vermişim çok mu? Vatandaşlar da evlerine sadık kalsınlar. Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapsınlar. Maddiyatı iyi olanlar, devlete ve millete yardımcı olsunlar" dedi. - ANTALYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: serik, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Engelli yaşlı adamın, 'Milli Dayanışma Kampanyası' na 10 TL bağışı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:15: Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor? - Haberler 13:14: Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı - Haberler 13:14: SAÜEAH'ta annelere online emzirme danışmanlığı hizmeti başladı - Haberler 13:13: İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir - Haberler 13:13: Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler