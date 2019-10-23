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Engelli yayaya çarpıp kaçtı

Engelli yayaya çarpıp kaçtıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaya olarak ilerleyen engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

23.10.2019 03:24
Engelli yayaya çarpıp kaçtı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaya olarak ilerleyen engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç Abdullah D. adlı yaya çarptı. Kazaya karışan araç olay mahallinden uzaklaşırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve emniyet görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahsı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Yaralı şahsın tedavisi devam ederken polis ekiplerinin kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlattığı kaydedildi.
Engelli yayaya çarpıp kaçtı

Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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