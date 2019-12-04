Haberler » Güncel » Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi - Haber

Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.

04.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:54Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada engelli park yerlerine park eden araçlar çekici ile kaldırılarak 216 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Baş Polis Hikmet Sade, engelliler için ayrılan park yerlerine park edilmemesi uyarısında bulundu.

Engelliler için ayrılan park yerlerine yönelik uygulama yaptıklarını anlatan Sade, "Engelli park yerlerinin yanı sıra kaldırımlardaki engelli rampalarının önüne park eden araçlara yönelik çalışmalarımızı sürekli olarak yapıyoruz. Her konuda engellilerimize yardımcı oluyoruz. Engellilerimiz karşılaştıkları sorunlarla ilgili 155'i sürekli arayabilirler." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi - Haber
17:01 Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı - Haber
17:01 Evde çıkan yangında anne - oğul öldü - Haber
16:57 PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli - Haber
16:56 İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:40 Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
4.12.2019 17:06:26