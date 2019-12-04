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Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.

04.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:03
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada engelli park yerlerine park eden araçlar çekici ile kaldırılarak 216 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Baş Polis Hikmet Sade, engelliler için ayrılan park yerlerine park edilmemesi uyarısında bulundu.
Engelliler için ayrılan park yerlerine yönelik uygulama yaptıklarını anlatan Sade, "Engelli park yerlerinin yanı sıra kaldırımlardaki engelli rampalarının önüne park eden araçlara yönelik çalışmalarımızı sürekli olarak yapıyoruz. Her konuda engellilerimize yardımcı oluyoruz. Engellilerimiz karşılaştıkları sorunlarla ilgili 155'i sürekli arayabilirler." dedi.
Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: AA


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