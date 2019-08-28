- Engelliler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. Yılı, Bağcılar Belediyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Zafer Dalışı'yla kutlandı. İstanbul Boğazı'nın derin sularına tüplü dalış yapan işitme, süreğen, fiziksel, zihinsel ve görme engelli 5 genç, cesaretleriyle sevdiklerine büyük bir gurur yaşattı. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından "Zafer Dalışı" etkinliği düzenledi. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda bir araya geldi.Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97. yılını kutluyoruz. Ağustos ayı tarihimize baktığımızda zaferlerle dolu bir ayımız. 1071'den başlayan süreçte 30 Ağustos'la birlikte Türk tarihinde birçok başarılar elde edilmiş. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak bugün Engelliler Sarayı'ndaki Su Altı ve Su Üstü Sporları kulübümüzle birlikte farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız, Beykoz Sualtı Eğitim Komutanlığı ile müşterek olarak ev sahipliği yapıyor bizlere. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere bu ülkeyi vatan kılan; kanlarıyla canlarıyla bizlere burayı emanet eden tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta Kurtuluş Savaşları, Çanakkale şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz ve terörle mücadelede halen devam eden tüm şehitlerimiz için rahmet diliyoruz. İnşallah bu ülke onlarla birlikte var olacak. Bizler şehitleriyle ve gazileriyle yaşayan bir topluluğuz. Onları asla unutmadık, unutmayacağız. Tarihte yaşananların tekerrür etmemesi adına unutmadan, unutturmadan geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Niyazi Uğur ise "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir sosyal faaliyetinde engelli arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onların gözlerinden okunan engellere karşı başarma azmi yaptığımız faaliyetler konusunda bizleri daha da güçlendiriyor. Burada birlikte olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Sayın başkanımın da söylediği gibi, bunu önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Hepsine bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir birimi olarak milli savunma sanayiinin kendi imkanlarıyla yerine getirilen bir sürü sistemle donatılmış bir komutanlıktır. Bu haliyle dünyada sayılı, Akdeniz'de de 1 tek gücüz. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Halkımız ve vatanımız da bununla gurur duysun. Bizler burada var olduğumuz sürece üzerimizde oynanan oyunların hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Elimizden geldiğince, arkadaşlarımıza da sosyal faaliyetler konusunda her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, botlarla İstanbul Boğazı'na açıldı. Botla kısa bir tur atan engelliler daha sonra Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personel eşliğinde eğitim sahasında tüplü dalış gerçekleştirdi. Su altında fotoğraf çekilen görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktığında meşale yakıp Türk bayrağı açtı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.Dalış öncesinde İHA mikrofonuna konuşan engelli vatandaş Hamza Demir, "Bütün hazırlıklarımız tamam. Bugünkü dalışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yapıyoruz. Suyun altı zaten bambaşka bir dünya. Önyargıların olmadığı, engellerin olmadığı, herkesin tamamıyla eşit olduğu bir dünya. Bir de buna manevi değer, Zafer Bayramı eklendiği zaman bugünkü dalışın tadı bir başka olacaktır" dedi.Ali Sağlam isimli engelli vatandaş ise, "5 yıldır Zafer Dalışı yapıyorum. Gelip burada bayrağımızı açıyoruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Mutluyuz, engelliler olarak biz bunu yapabiliyorsak engelleri aştık. Düşünmüyoruz artık suyun altında, özgürce bayrağımızı açıyoruz. Benim sol tarafım fel. Ama ben bunu yüzmeyle, dalmayla atlatacağıma inanıyorum. Yüzmenin bu işin rehabilitasyonuna çok iyi geldiğini söyleyebilirim" diye konuştu.Diren Demircan, "Ben burada dalış eğitimi altım. Dalış yapıyorum, bayrak açacağım. Bayrak da güzel olacak. Güzel bir dalış olacak" derken, anne Kamuran Demircan, "Bugün oğlum dalıyor. Heyecanlıyız, çok güzel bir duygu. Çok iyi hazırlandı, hiç heyecan yapmadı. 1 yıldır hazırlanıyor. Bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı. İnşallah çok güzel olacak" dedi.

Kaynak: İHA