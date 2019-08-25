Haberler» Güncel» Haber

Engelliler 30 Ağustos Zaferi'ni suya dalarak kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte engelliler "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.

25.08.2019 11:33 Engelliler 30 Ağustos Zaferi'ni suya dalarak kutlayacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte engelliler "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Kurtarma Gemisi'nden kurbağa adamlar eşliğinde sualtına tüplü dalış yapacak olan engelliler, sudan çıkınca Türk bayrağı açacak.

30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi önemli bir etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda 28 Ağustos Çarşamba günü Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda "Zafer Dalışı" düzenlenecek. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, kurbağa adamlar ve 1. sınıf dalgıçlar eşliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisinden suya dalacak. Asansörle birlikte suya indirilecek olan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer, su altına aletli dalış yapacak.

Engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktığında meşaleler yakıp Türk bayrağı açacak. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da engellileri yalnız bırakmayacak. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54   32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor
11:54   Tunceli'deki terör operasyonu
11:53   Dere kenarında cesedi bulunan ilhan, silahla öldürülmüş
11:53   MARDİN LOGODAKİ FOTOĞRAFIN MARİLYN MONROE OLMADIĞINI İSPAT İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
11:53   ÇANAKKALE SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR, İŞARET DİLİYLE ANLAŞTILAR, KÖY DÜĞÜNÜYLE EVLENDİLER
11:53   MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA, İĞNE OYASI FESTİVALİ
11:53   KOCAELİ TÜRKİYE'DE KADINLARIN EN FAZLA SELFİE ÇEKTİĞİ İL KOCAELİ OLDU