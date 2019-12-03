Haberler » Güncel » Engelliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Engelliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Diyarbakır'da engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:11
'da engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen engelliler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Bedensel engelli Metin Şen, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " 'da yaşam", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy kullandı.
Şen, milletini, devletini ve bayrağını çok sevdiği için bu fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Engellileri bir gün değil her gün hatırlayalım." dedi.
Down sendromlu Dilan Aslan, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Aslan, İstanbul'u çok sevdiği için her iki kategoride 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu fotoğrafları seçtiğini belirtti.
Bedensel engelli Görsel Çetin ise haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" isimli fotoğraflarına oy kullandı.
Çetin, doğayı çok sevdiği için tercihlerini bu fotoğraflardan yana kullandığını belirtti.
Engelliler AA'nın

Anadolu Ajansı, Halil Fidan, Diyarbakır, Harran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:28:37