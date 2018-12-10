Engelliler Basketbol ve Futbol Maçı Yaptılar

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi, Çatalağzı Engelliler Derneği ve Kilimli Engelliler Derneği başkanlarının organize ettiği, basketbol ve futbol maçı Site Kapalı Spor Salonunda oynandı.Maçlar sonunda takımlar ödülleri İl Müdürvekili Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Barış Özdemir, Kilimli Gençlik ve Spor Müdürü Önder Keskin, Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve MHP İl Kadın Kolları Başkanı Mevlide Yalçıner, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Leyla Temiz, Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Aslankılıç Dor, Çatalağzı Engelliler Derneği Denetim Kurulu Başkanı Gülcan Palabaş tarafından verildi.Oynanan müsabakalar sonunda açıklama yapan Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas; "2017-2018 sezonunu Çatalağzı Engelliler Derneği Futbol Takımımız Şampiyon tamamladı. Kupasını ve ödüllerini Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'den aldı. Kilimli Gençlik Merkezinde kurs gören Kilimli Engelliler Derneği Basketbol takımının maçı ile başlayan program, Çatalağzı Engelliler Futbol takımımızın maçı ve Kilimli Engelliler derneği özel oyuncular tiyatro grubunun slayt gösterisi ile devam etti. Bu güzel programda ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kilimli İlçe Spor Müdürlüğüne, ulaşımımızı sağlayan Çatalağzı Belediyesi ve Kilimli Belediyesine, TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin'e, Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Aslankılıç Dor ve yönetimine, Çatalağzı Engelliler Derneği yöneticilerimize törene katılan tüm arkadaşlarımıza ve Değerli arkadaşım Telat Altay'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Aslankılıç Dor'da Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve Kilimli Belediyesi'nin katkılarıyla açılan tiyatro kursu hakkında şu bilgileri verdi: "Kilimli Engelliler Derneği'nin öncülüğünde Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve Kilimli Belediyesi'nin katkılarıyla acılan tiyatro kursu Kilimli 'de 2016 yılı Ekim ayından beri çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2 tiyatro oyunu ve 1 pandomim gösterisi ortaya çıkardılar ve defalarca sergiledikleri oyunları büyük beğeni topladı. Yine Kilimli Gençlik merkezi bünyesinde engelli çocuk ve gençlerimize yönelik açılan basketbol kursu devam ediyor. 9 engelli bireyimizin devam ettiği basketbol kursu çocuklarımızın sosyal hayata katılmaları ve sağlıkları açısından önem arz ediyor. Kilimli 'de bu yıl Orta ve Ağır engelli bireylerimize yönelik açtığımız El Sanatları kursumuz da devam etmektedir. Bu kursların açılmasında katkıları olan Kilimli Belediyesi ve Kilimli Halk Eğitim Merkezlerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca engelli evlatlarını eve kapatmayan; toplumla kaynaşması için sosyal faaliyetlere, eğitim ve etkinliklere katılımlarını sağlayan ebeveynlerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Son olarak ise, bir konuşma yapan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel; "3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Çatalağzı Engelliler Derneği ve Kilimli Engelliler Derneği ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz etkinlikte o güzel Gençlerimizle Basketbol ve Futbol oynadık. Tiyatro çalışmalarına katılan Futbol ile Basketbol oynayan gençlerimize hakkettikleri şekilde ödüllendirini kendilerine takdim ederek geceyi unutulmaz kılarak sonlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK