Engelliler "Ben de Buradayım" Adli Oyunu Sahneledi

Osmaniye
'de, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen "SODES ile Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında "Ben de Buradayım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Proje Koordinatörü Ethem Kundakçı, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyle engelliler için farkındalık oluşturmanın hedeflendiğini belirtti.
Engellilerden oluşan 25 kişilik tiyatro ekibine 5 ay eğitim verildiğini ve "Ben de buradayım" isimli oyununun sergilediğini ifade eden Kundakçı, "Oyunumuz bugüne kadar Osmaniye, Adana
, Mersin
, Gaziantep
, Kahramanmaraş
ve Hatay
illerinde sahnelendi ve oyuncular çok büyük ilgi gördü." dedi.
Konuşmadan sonra engelliler, Atilla Ozan tarafından yazılan, yönetmenliği İsa Durmuş ve Atilla Ozan'ın yaptığı "Ben de Buradayım" isimli tiyatro oyununu sergiledi. Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
ve eşi ile protokol mensupları, oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Mersin,Adana,Osmaniye
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:13