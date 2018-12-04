Engelliler Bir Günlüğüne Polis Oldu

Van
'da engelli öğrenciler, Engelliler Haftası
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kentte farklı okullarda özel eğitim alan öğrenciler, Engelliler Haftası kapsamında polis üniforması giyerek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde emniyetin farklı birimlerini ziyaret etti.
Emniyetten yapılan açıklamada, herkesin birer engelli adayı olduğunu asla unutmaması gerektiği bildirildi.
Emniyet teşkilatının daima bu özel insanların yanında olacağı belirtilen açıklamada, engellerin el ele aşılacağı vurgulandı.
Etkinliğe katılan çocuklara hediyeler takdim edildi.
Van,Engelliler Haftası,Polis
04 Aralık 2018 Salı 10:30