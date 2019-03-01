Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Çelik Meclis Üyesi Adayı

Kaynak: İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çelik, AK Parti Bozüyük Belediye Meclis üyesi adayı olarak hizmete talip olduğunu açıkladı.Dernek Başkanı Çelik yaptığı açıklamada, "Engelli STK başkanı olarak; engelli hakları ve yerel yönetimler de hakların korunması, uygulanması, geliştirilmesi noktasında daha aktif hizmet vermek, bizlerin yerel mecliste temsili amacı ile 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti Bozüyük Belediye Meclisi üye adayı olarak desteğinize, sahada hizmetinize talibim" dedi.Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çelik yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:"13 yaşından bu tarafa tekerlekli sandalye kullanan, ortopedik engelli birey olarak; 6 yıldır Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. Pek çok siyasi yönetimler, liderler gördüm. Engellilerin sağlık, tedavi, eğitim, istihdam ve sosyal hayatlarında yaşadıkları zorlukları gayet iyi biliyorum. Bu süreçleri bizzat yaşadım. Fakat AK Parti iktidarı ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlayan ve Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sisteminde de devam eden biz engellilere yönelik tedavi, eğitim, istihdam ve sosyal destek politikalarının hayata etkin bir şekilde geçirilmesi, pozitif ayrımcılık, erişilebilirlik kanunları bizlerin bireysel ve sosyal yaşam kolaylıklarını sağlamaya yönelik çalışmalardır. AK Parti Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı, sosyal belediyecilik anlayışı ve kişisel duyarlılığı ile engelli sivil toplum kuruluşumuza, faaliyetlerimizde her zaman destek olmuş, taleplerimizi yetkileri dahilinde karşılamıştır. Bunlar derneğimiz bünyesinde engelliler ve ailelerinin kullandığı eğitim, istihdam ve özgüven amaçlı kurslar düzenlediği aynı zamanda engellisini güvenle diğer ailelere bırakarak çarşı pazar işlerini gördüğü, adeta gündüz bakım merkezi gibi kullanılan etkinlik salonumuz, 9 kişilik kapasiteli şehir içi ve dışı hizmet veren engelsiz ulaşım aracı, ilçemizin değişik noktalarında akü şarj istasyonları, bazı parklarda engelsiz oyun gurupları aklıma gelenler. Yeterli mi? Değil. Engelli STK başkanı olarak engelli hakları ve yerel yönetimler de hakların korunması, uygulanması, geliştirilmesi noktasında daha aktif hizmet vermek, bizlerin yerel mecliste temsili amacı ile 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti Bozüyük Belediye Meclisi üye adayı olarak desteğinize sahada hizmetinize talibim.' - BİLECİK