Haberler » Yaşam » Haber

Engelliler Dayanışma Derneğinden yaza veda pikniği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 'Sosyal Hayatta Engel Yok' projesi kapsamında piknik düzenlendi.

27.09.2019 17:23Engelliler Dayanışma Derneğinden yaza veda pikniği
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 'Sosyal Hayatta Engel Yok' projesi kapsamında piknik düzenlendi.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, düzenlenen etkinlikle doyasıya eğlenip yaza veda ettiklerini söyledi. Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak üyelerimize yönelik birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde moral ve motivasyonu yüksek bir etkinlik oldu. Bozüyük Kent Orman mesire alanında düzenlediğimiz piknik etkinliğimize katılan engelli ve aileleri sonbaharın güneşli ve güzel gününde temiz hava, bol gıda neşeli eğlenceli dakikalar yaşandılar. Herkesin mutlu ayrıldığı harika bir etkinlik oldu. Bizlere destek verenlere çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

İsmail Çelik, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:33 Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti
17:23 Engelliler Dayanışma Derneğinden yaza veda pikniği
16:39 Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
16:25 Camın Büyüsü Odunpazarı'nda devam ediyor
16:09 Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten vatandaşa aşure ikramı
15:53 Bir kişi karşı çıktı, koca bina yıkılamıyor
15:20 Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı